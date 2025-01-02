وزارة التربية..تأجيل انطلاق البطولة الوطنية للرياضات الجماعية إلى 11جانفي

تقرر تأخير انطلاق البطولة الوطنية المدرسية للألعاب الجماعية (مرحلة البلدية) بأربعة أيام، حيث ستبدأ بتاريخ 11 جانفي الجاري بدلا من السابع من نفس الشهر.

وجاء قرار التأجل من قبل وزارة التربية الوطنية، المشرفة على هذه التظاهرة برفقة وزارة الرياضة، وذلك في مراسلة تلقتها الاتحادية المعنيةبتاريخ 31 ديسمبر المنصرم.

ويأتي تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية لأول مرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتجسيدا لمخرجات مجلسالوزراء المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2024. المتعلقة بتنظيم هذه المنافسة.

ويجري المسؤولون على مستوى قطاع التربية الوطنية وقطاع الرياضة لقاءات تنسيقية دورية في مجال تأطير الرياضات المدرسية. ومن بينها هذه البطولة التي تهدف أساسا إلى اكتشاف المواهب. والنخب الرياضية المدرسية. لتكون خزانا للنخب الرياضية الوطنية.

و تعد هذه الخطوة من المشاريع الطموحة لتعزيز الرياضة المدرسية وترسيخ قيم التنافس. والتعاون والانضباط بين الأجيال الصاعدة. مما يساهم في دعم الرياضة الوطنية على المدى الطويل.

وتجرى البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية على أربع مراحل، حيث تنطلق بإقامة التصفيات البلدية ثم الولائية ثم الجهوية. على أن تقام المرحلة الوطنية على شكل دورة نهائية خلال الصائفة المقبلة،التي ستشهد أيضا احتضان الجزائرللنسخة الأولى للألعاب الإفريقية المدرسية. بكل من قسنطينة وعنابة وسكيكدة.