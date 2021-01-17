وزارة التربية تأمر بإعداد قوائم معدّي أسئلة “باك” 2021

قصد الشروع في إعداد الأسئلة شهر ماي القادم

تحيين وجرد “بنك الأسئلة” المتواجد على مستوى ديوان “أوناك”

وجّهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها باقتراح أساتذة أكفاء قصد تجهيزهم لإعداد أسئلة “البكالوريا” و”البيام” و”السانكيام”، وهذا بداية من شهر ماي القادم تحضيرا للامتحانات الرسمية.

وجاء هذا بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي شرع في عملية جرد وتحيين “بنك الأسئلة” المتواجد على مستواه، والذي يكون جزءًا منه خاصا بأسئلة 2021.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد أمرت الوزارة بإعداد قائمة احتياطية أيضا، حتى يتسنى للديوان ضبط أموره، من خلال تحديد قائمة احتياطية بداية شهر ماي في حال حدث مكروه أو عارض مرضي لأحد الأساتذة الذي تم اختيارهم، وهذا قصد تعويضه من القائمة الاحتياطية.

وأضاف المصدر بأن الأساتذة المعنيين سيدخلون معسكر إعداد الأسئلة في الأسبوع الأول من شهر ماي القادم، قصد الشروع في إعداد الأسئلة التي ستدخل في “بنك المواضيع”، والتي على أساسها يتم اختيار المواضيع عن طريق القرعة.

وحدّدت وزارة التربية مجموعة من الشروط على الأساتذة المكلفين بعملية الصياغة، أهمها التوقيع على تعهّد يضمن سرية المعلومات وعدم البوح بها لأيّ كان حتى ولو كان زميلا له.

وللتذكير، يقوم الأساتذة الذين يشترط فيهم توفر خبرة تصل 10 سنوات بالنسبة لكل الأطوار التعليمية الثلاثة، باستخراج الأسئلة التي تتلاءم مع البرنامج الدراسي الذي تم تدريسه فعلا على مستوى المؤسسات التربوية من “بنك الأسئلة”، فيما تتم بعدها عملية القرعة، التي على أساسها يتم اختيار المواضيع الخاصة بكل مادة، والتي يمتحن فيها التلاميذ خلال هذه السنة.

ويحرص الأساتذة على ألّا تكون الأسئلة منقولة من الحوليات أو من التمارين التي تحتويها الكتب المدرسية، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار، عدم إعادة أسئلة السنوات الماضية، والمفضّل أن تكون الأسئلة في الأطوار التعليمية الثلاثة من تأليف الأستاذ المكلّف بذلك.