وزارة التربية تأمر بتحيين الحسابات الإلكترونية للمفتشين

تجميد حسابات المفتشين الذين غادروا الولاية أو القطاع

تسجيل كل الأساتذة على البوابة الإلكترونية قبل 21 سبتمبر

وضع رقم تعريفي لكل تلميذ يتم من خلاله حجز نقاطه في الفصول التعليمية الثلاثة

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة مستعجلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بتحيين الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمفتشين، وكذا تسجيل كل الأساتذة على المنصة الرقمية، مع الحرص على وضع رقم تعريفي بكل تلميذ يتم من خلاله حجز نقاطه في الفصول التعليمية الثلاثة.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فقد أكدت الوزارة بأنه في إطار رقمنة أعمال ونشاطات المفتشين عبر “الأرضية الرقمية” لوزارة التربية الوطنية، فيجب التأكد من فتح حسابات إلكترونية لكل المفتشين العاملين في الولاية وغلق وحذف حسابات المفتشين الذين غادروا الولاية أو القطاع، إضافة إلى فتح حسابات إلكترونية للمفتشين الجدد بالولاية.

ومن خلال ذات المراسلة، أكدت الوزارة على ضرورة تسجيل كل الأساتذة في البوابة الإلكترونية قبل الدخول المدرسي المقرر في 21 سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أنه في إطار استكمال النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وسعيا إلى وضع بيئة ملائمة تسمح للأستاذ بأن يصبح أحد الفاعلين الأساسيين في عملية التحوّل الرقمي وتمكينه من الاستفادة من الخدمات التي يوفرها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وكذا المساهمة في ثرائه، فقد تم استحداث فضاء خاص بالأستاذ تم تصميمه وتطويره لهذا الغرض.

ويندرج هذا العمل الذي سيكون ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية لتحقيق مبدأ الشفافية في التسيير وتحسين الخدمة العمومية.

وطلبت الوزارة من مديري التربية، إبلاغ جميع الأساتذة العاملين في المؤسسة التي يديرونها بالدليل الإعلامي، ليتمكنوا من التسجيل عن بعد، حيث يوفر لهم هذا الدليل الشروحات التي تسمح باستخراج شهادة عمل خاصة بكل أستاذ عبر الحساب الخاص به في النظام المعلوماتي، حاملة لرقم التعريف الوطني، وتسليمها لكل أستاذ لاستعمالها عند الدخول إلى النظام، قصد تمكينه من التسجيل الأولي عن بعد في الفضاء الخاص به، يتعين القيام بهذا العمل وجوبا قبل تاريخ اليوم.

وبعد التأكد الإلكتروني لتسجيل الأستاذ من طرف مدير المؤسسة التعليمية المعنية، يصبح الأستاذ معتمدا رسميا من قبل النظام المعلوماتي، ويستفيد من جميع الخدمات التي يوفرها هذا النظام.

ويوفر “فضاء الأستاذ” مجموعة من الخدمات محدثة دوريا وموزعة ضمن تبويبات يمكن الاستفادة منها بمجرد الولوج إلى النظام من دون قيود زمانية أو مكانية تمثل عرض البيانات المدنية والوظيفية للأستاذ، مع إتاحة إمكانية طلب التصحيح في حال رصد خطأ ما، وطلب استخراج مختلف الوثائق الإدارية، كشف الراتب وعرض وطباعة قوائم الأفواج التربوية التي تحتوي على بيانات التلاميذ مرفوقة بمجموعة من العمليات، كإرسال ملاحظات بيداغوجية مباشرة إلى وليّ التلميذ عبر تطبيق “الأولياء” وخدمة “حجز النقاط”.