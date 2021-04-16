وزارة التربية تأمر بتوزيع الكتب المدرسية قبل 30 جوان

دعت إلى إحصاء المستفيدين من مجانية الكتب

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديري التربية، أمرتهم من خلالها بتوزيع الكتب على المؤسسات التربوية قبل 30 جوان القادم، وهذا تحضيرا للموسم الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، وأمرت الوزارة بإحصاء التلاميذ المعنيين بالكتب المجانية للاستفادة منها مع الدخول المدرسي القادم.

كما أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري المؤسسات التربوية، بضرورة استرجاع الكتب التي تم إعارتها السنة الدراسية الماضية بصفة مجانية، وهذا كي يستفيد منها التلاميذ الذين انتقلوا إلى الأقسام الأعلى.

وحسب وزارة التربية، فإن هذه الكتب تمّت إعارتها مقابل تعهد يلتزم فيه وليّ التلميذ بالحفاظ على سلامة الكتب وإعادتها نهاية السنة.

وتتمثل الفئات المعنية بهذه الخدمة المجانية في تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، التلاميذ المعوزون المسجلون في قوائم التضامن المدرسي المقدرة بـ 5 آلاف دينار، وكذا التلاميذ المعوزون المسجلون في المؤسسات المتخصصة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وأبناء قطاع التربية الوطنية، فيما تم إقصاء أبناء عمال التربية المتقاعدين.

من جهة أخرى، قررت الوزارة مواصلة توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية وبالصيغة سارية المفعول سابقا، بالنسبة للسنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط وكل سنوات الطور الثانوي، مع مواصلة توزيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط.

وفيما يخص كتب الصف التحضيري، فأكدت الوزارة، أنها تباع ولا يتم إعارتها لأي تلميذ من دون استثناء، أما بالنسبة لكتب القراءة والعربية والرياضيات للسنة أولى، فهي مجانية لجميع الفئات، مع ضرورة استرجاعها في نهاية السنة.

ومنعت وزارة التربية في ذات السياق، أبناء عمال القطاع المتقاعدين، من الاستفادة من مجانية الكتاب المدرسي، في الوقت الذي أكدت أن أبناء العمال الدائمين لهم الحق في الاستفادة منه مجانا، وهو نفس الإجراء الذي يمس التلاميذ المعوزين.