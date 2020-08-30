وزارة التربية تأمر بفتح حسابات إلكترونية لجميع مفتشي التربية  

أمرت وزارة التربية الوطنية، مدراء التربية الـ 50 الموزعين عبر التراب الوطني بإعلام المفتشين العاملين على مستوى كل مديرية بفتح حسابات الكترونية خاصة بهم عبر الأرضية الرقمية الخاصة بالوزارة لتمكينهم من الدخول إليها.

يأتي هذا للعمل على النماذج التي سترسل لهم تحضيرا لمتابعة الإمتحانات الرسمية الخاصة بنهاية التعليم المتوسط والدخول المدرسي 2020-2021 المقرر في 4 أكتوبر القادم .

وأمرت وزارة التربية المفتشين بضرورة الحذر في عملية حجز النقاط، والقاضية بربط قاعدة بيانات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بقاعدة بيانات الأرضية الوطنية للرقمنة.

والتي يترتب عنها احتساب معدلات القبول للتلاميذ بالنسبة لامتحان نهاية التعليم المتوسط ” بيام “واستظهار النتائج النهائية للناجحين بالنسبة لتلاميذ البكالوريا، مع متابعة استكمال ورصد العلامات والتأكد من صحتها.

وحملت وزارة التربية حسب التعليمة، مديري المؤسسات التربوية ومفتشي التربية المسؤولية في حال وقوع أي خطا في رصد هذه العلامات، باعتبار أنه لا يمكن تصحيحه.