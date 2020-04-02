وزارة التربية تتخدذ جملة من التدابير لتدارك الفصل الثالث

سطرت وزارة التربية الوطنية خطة طوارئ تتضمن جملة من التدابير لمواجهة إنقطاع التعليم وغلق المدارس بسبب فيروس كورونا.

وأوضح بيان الوزارة انه عقب تمديد تعليق الدراسة عبر كافة مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث من 5 افريل إلى غاية 19 أفريل القادم تم إتخاذ تدابير لتدارك الفصل الثالث وهي:

برنامج تعليمي بالتنسيق مع وزارة الإتصال مرسوم “مفاتيح النجاح ” يبث دروس نموذجية للفصل الثالث من السنة الدراسية 2019- 2020.

وسيبث عبر قنوات التلفزيون العمومي لتلاميذ السنة الخامسة إبتدائي والرابعة متوسط وأقسام النهائي عبر برنامج زمني تلفزيوني سيحدد لا حقا.

تفعيل وتدعيم جهاز الدعم عبر الانترنت بدءا من يوم الاحد المقبل من خلال الرقميات للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وهذا لفائدة تلاميذ السنة الخامسة إبتدائي والرابعة متوسط وأقسام النهائي وفق برنامج زني للولوج لهذه الارضيات سينشر في بيان لاحقا

بث حصص تدعيمية للفصل الثالث من السنة الدراسية 2019- 2020 لتلاميذ السنة الخامسة إبتدائي والرابعة متوسط وأقسام النهائي عن طريق قنوات تعليمية عبر الانترنت.

وسيكون وفق برنامج زمني للببث عبر اليوتوب سينشر في بيان لاحقا.