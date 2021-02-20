وزارة التربية تتراجع عن قرار خفض مدة الاختبار في 3 مواد

بعد شكاوٍ قدّمتها نقابات التربية ومفتشو المواد

المواد تتمثل في الاجتماعيات والرياضيات واللغة الفرنسية

إجراء اختبارات التعليم المتوسط في 5 أيام.. وساعة ونصف لمادة الإنجليزية في السنة الرابعة متوسط

تراجعت وزارة التربية الوطنية في تعليمة موقّعة من طرف الأمين العام، عن قرارها بتخفيض مدة امتحان ثلاث مواد في التعليم المتوسط، ويتعلق الأمر بمواد الاجتماعيات والرياضيات واللغة الفرنسية.

وجاء هذا التراجع بعد شكاوٍ قدّمتها نقابات التربية، وأيضا بناءً على تقارير رفعها مفتشو تلك المواد.

وفي هذا الشأن، أكدت وزارة التربية الوطنية، على ضرورة نشر جدول الاختبارات على مستوى كل المؤسسات التربوية حتى يتعرف التلاميذ على مدة كل اختبار مع إجراء التعديل على المواد المذكورة.

وبالتفصيل، فإن إجراء اختبارات الفصل الأول بالنسبة لتلاميذ المتوسط، سيتم خلال خمسة أيام، أي من 28 فيفري الجاري إلى غاية 4 مارس المقبل.

حيث بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى متوسط، سيتم إجراء اختبار اليوم الأول في الفترة المسائية لمواد الاجتماعيات لمدة ساعتين والتربية الإسلامية لمدة ساعة، وفي اليوم الموالي، أي الإثنين، يتم إجراء مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف ومادة التكنولوجيا لمدة ساعتين.

وفي اليوم الثالث في الفترة المسائية، سيتم إجراء مادة التربية المدنية لمدة ساعة والإنجليزية لمدة ساعة أيضا، أما في اليوم الرابع في الفترة الصباحية، فسيتم إجراء مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف والعلوم الطبيعية لمدة ساعة.

أما في اليوم الأخير، فسيتم إجراء مادة اللغة الفرنسية لمدة ساعة ونصف في الفترة الصباحية.

وبالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط الذين ينتظرهم امتحان رسمي شهر جوان القادم، فإنهم سيجتازون امتحان اللغة العربية لمدة ساعة ونصف، والتربية التكنولوجية لمدة ساعة في الفترة الصباحية، وفي اليوم الثاني، يجتازون مادة التربية المدنية لمدة ساعة واللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

وفي اليوم الثالث، سيجتاز التلاميذ مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف والتربية الإسلامية لمدة ساعة في الفترة الصباحية، أما خلال اليوم الرابع، فسيجتاز التلاميذ مادة الاجتماعيات بمدة ساعتين والعلوم الطبيعية لمدة ساعة في الفترة المسائية، أما اليوم الخامس والأخير، فيجتاز فيه التلاميذ مادة اللغة الفرنسية لمدة ساعة ونصف.