وزارة التربية تتكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة منذ سنة 2016

أنهت وزارة الوطنية علم إلى كافة متخرجي المدارس العليا للاساتذة سنوات 2016، 2017، 2018، 2019 والمقدر عددهم 1000 أستاذ.

وفي بيان لها أنه تم إتخاد جملة من التدابير إجراءات الإسثنائية والإنتقالية قصد التكفل بهم، وذلك حسب اقدمية التخرج والإستحقاق

والمتمثل كمايلي :

أولا : يمكن توظيف خريجي المدارس العليا ممن يمنكهم ترتيبهم الإستحقاقي من التعيين في المرحلة التعليمية.

والتي تكونو من أجلها في مرحلة تعليمية اخرى حسب الأولوية ووفق الضوابط الاتي تفصيلها :

1- بالنسبة لحاملي شهادة استاذ التعليم الثانوي : يتم تعيينهم في رتبة استاذ تعليم ثانوي في صنف 13 في ولايات إقامتهم.

2- بالنسبة لحاملي شهادة استاذ التعليم المتوسط : يتم تعيينهم في رتبة استاذ تعليم ثانوي في صنف 12 في ولايات إقامتهم

3 – بالنسبة لحاملي شهادة استاذ التعليم الثانوي الذين يتم تعيينهم في المرحلة المتوسط لعدم وجود مناصب شاغرة وفق الفقرة الأولى اعلاه.

فيتم تعيينهم في رتبة استاذ تعليم ثانوي في صنف 13 في ولايات إقامتهم.

ثانيا بخصوص مطابقة الإختصاص

تنفذ التدابير المشار إليها اعلاه وفق أحكام القرار الوزاري المشترك والمؤرخ 10 مارس 2016 والذي يحدد قائمة المؤهلات.

والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية بحيث يتم الإختصاص المادة التدريس في إحدى مرحلة التعليم.

ثاثا بخصوص الترتيب الإستحقاقي

يتم ترييب حاملي شهادات المدارس العليا للأساتذة المتخرجين خلال السنوات المذكورة أعلاه حسب سنة التخرج

ويقصد بذلك الاولوية الاقدمية التخرج ثم معدل المسار الدراسي في نفس سنة التخرج وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لاكبر سنا.

رابعا بخصوص إجراءات التوظيف

يتكفل النظام المعلوماتي للوزارة بالمعالجة الالية للعملية وفق الشروط والتدابير المذكورة أعلاه.

ويتم الاعلان عن القوائم الاسمية للمعنيين في حدود المناصب الشاغرة المخصصة لكل مرحلة تعليمية في ولاية إقامتهم

ويتم استداعاؤهم كتابيا بإستعمال جميع الوسائل المتاحة البريد المضمون البريد الإلكتروني الهاتف رسائل نصية قصيرة SMS.