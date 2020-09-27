وزارة التربية تجتمع بالشركاء الإجتماعيين لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي

تشرع، اليوم الأحد، وزارة التربية الوطنية في عملية استشارة وطنية واسعة مع الشركاء الاجتماعيين حول إنجاح الدخول المدرسي القادم 2020/2021.

اللقاء الذي يجمع حوالي 26 نقابة، ستتمكن من خلاله مختلف النقابات التابعة للقطاع من تقديم جملة من المقترحات، لضمان عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في ظروف عادية.

حيث أن الموسم الدراسي المقبل يعتبر موسما مدرسيا استثنائيا بالنظر للظروف الصحية الخاصة التي تعرفها البلاد بعد تفشي فيروس كورنونا.

وهو ما يستوجب تضافر جهود الجميع من الوزارة إلى النقابات من أجل تحقيق نجاح الانطلاقة والسيرورة دون تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

وتمحور مقترحات النقابات عموما بين الطلب بتقليص الحجم الساعي إلى 45 دقيقة.

بالإضافة إلى تقسيم الفوج إلى إثنين، حيث لا يتجاوز عدد تلاميذه 20 تلميذا.

كما تم اقتراح كذلك التدريس يوما بيوم أو أسبوع بأسبوع، مع التدريس يوم السبت والثلاثاء في الفترة المسائية.

بالإضافة إلى تقليص الحجم الساعي لبعض المواد الغير أساسية.