وزارة التربية تجمّد ملفات بعض الأساتذة المقبليـــن علــــى التقــــاعــــد

وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني.

تأمرها من خلالها بضرورة إعادة النظر في ملفات بعض الأساتذة .

الذين أودعوا طلبات الخروج إلى التقاعد

وحددت وزارة التربية الفئة المتمثل في الأساتذة المكوّنين الذين يقومون بالإشراف على الأقسام النهائية في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وأكدت المراسلة التي تحوز «النهار» نسخة منها أن الأساتذة الذين سيصل سنهم القانوني للتقاعد شهر جانفي .

سيتم تأجيل تقاعدهم إلى نهاية السنة الدراسية الحالية.

حيث أن معظمهم قام بإيداع ملفه لدى المصالح المعنية قبل 31 أوت في انتظار الرد عليها في 31 أكتوبر القادم.

كما أكدت التعليمة أن الموظف له الحق في الاختيار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود خمس سنوات.

ولا يمكن للهيئة المستخدمة الاستفادة من خدماته.

ومنعت التعليمة إحالة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية على التقاعد من دون طلبهم.

مع التقيد بتقديم الموظف المعني من دون سواه لطلب الإحالة على التقاعد.

ويكون موقّعا من طرفه ومصادقا عليه خلال فترة أقصاها 30 نوفمبر من كل سنة.

أما بالنسبة للموظفين الذين يمكن منحهم معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري والذين أتموا مدة 32 سنة عمل.

ويتجاوزون 58 سنة 2019 و59 سنة في 2020 يمكن لهم الخروج في حال قدموا ملفاتهم وتم قبولها.

كما جاء في التعليمية أن أي موظف يقدم طلبه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التراجع عنه.

لأنه سيعلن منصبه شاغرا في الحركة التنقلية والمسابقة القادمة.

كما تضمنت المراسلة أن أي موظف لا يقدم طلبه.

في التاريخ المحدد سيكون مجبرا على إتمام السنة الدراسية 2019/ 2020 ولا يمكنه الاستفادة من التقاعد خلالها.

واشترطت المراسلة أن يكون السن القانوني للتقاعد 59 سنة للرجال و32 سنة خدمة.

و55 سنة للنساء أو 52 سنة لمن لديها 3 أبناء فوق 8 سنوات إلى غاية 31 أوت 2019.

ويتكون ملف التقاعد من عديد الوثائق،تتمثل في طلب خطي مصادق عليه من قبل مصالح البلدية،مع تحديد نوع التقاعد للرجال.

من دون شرط السن، والنساء التقاعد المباشر، ونسخة من شهادة الميلاد صادرة عن الدفتر الأصلي.

ونسخة من شهادة الميلاد من الدفتر الأصلي للزوجة، إضافة إلى عقد الزواج وصورة لبطاقة الضمان الاجتماعي مصادق عليها.

وتكون الأولى والثانية أو شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي، شهادة عائلية، صورتين شمسيتين.

وصك بريدي مشطوب، تصريح شرفي بعدم احتراف الزوجة أي مهنة، بالشهود، أو شهادة عمل في حالة العمل.

بالإضافة الى صورة لبطاقة التعريف الوطنية، الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، كشف الراتب لخمس سنوات الأخيرة من طرف المؤسسة.