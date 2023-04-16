وزارة التربية تحدد تاريخ إجراء إختبار التربية البدنية للمقبلين على الباك والبيام

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ إجراء إختبار مادة التربية البدنية للمقبلين على البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وتم تحديد تاريخ 7 ماي إلى 18 ماي المقبل لإجراء إختبار مادة التربية البدنية. للمقبلين على إجتياز إمتحان شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط فئة الأحرار ومترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

ودعت وزارة التربية الوطنية المترشحين الأحرار المعنيين باجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية سحب استدعاءاتهم. من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، باستعمال اسم المستخدم والرقم السري. وذلك في الفترة من 17 أفريل إلى 7 ماي.