وزارة التربية تحدد تاريخ «الباك الأبيض» يوم 13 ماي  

“النهار” تنشر بالتفصيل تواريخ اختبارات الفصول الثلاثة

امتحانات السنوات الأولى والثانية ثانوي ستكون يوم الأحد 27 ماي

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن تواريخ الامتحانات الفصلية للأطوار التعليمية الثلاثة، أين تم تحديد 13 ماي لإجراء البكالوريا البيضاء.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار” نسخة منها، فقد أكدت أن اختبار الفصل الأول للتعليم الابتدائي سيكون في العاشر من شهر ديسمبر، أما مرحلة التعليم المتوسط والثانوي سيكون يوم 3 ديسمبر، وهو التاريخ الذي كشفت عليه “النهار” سابقا.

وبالنسبة للفصل الثاني سيكون اختبار التعليم الابتدائي يوم 4 مارس، أما اختبار الطورين الثاني والثالث يكون في ذات التاريخ، أي 4 مارس.

وبالنسبة للفصل الثالث، فإن اختبار السنة الخامسة سيكون يوم 9 ماي 2018، أما التصحيح الجماعي فسيكون في 16 ماي، فيما تكون اختبارات السنة الرابعة متوسط يوم 13 ماي 2018، أما التصحيح الجماعي فسيكون بداية من يوم الأحد 20 ماي 2018، فيما تم تحديد اختبارات السنة الثالثة ثانوي أو «الباك بلان» بداية من 13 ماي، أما التصحيح الجماعي فسيكون يوم 20 ماي.

وبالنسبة للمستويات الأخرى، التعليم الابتدائي «السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة» سيكون يوم الأحد 10 جوان، أما التعليم المتوسط للسنوات الأولى والثانية والثالثة، سيكون بنفس التاريخ، أي 10 جوان 2018، فيما يكون امتحان السنوات الأولى والثانية ثانوي يوم الأحد في 27 ماي، وبالنسبة للاختبارات الاستدراكية للسنوات الثلاث سيكون في 20 جوان.