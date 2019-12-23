وزارة التربية تحدد تاريخ التسجيلات في الإمتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020

حددت وزارة التربية الوطنية موعد التسجيلات الخاصة بالإمتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2020.

وأفادت وزارة التربية، في بيان لها، أن فترة التسجيلات حددت لغاية الـ 10 نوفمبر 2019.

وأشار نفس البيان، الذي وجه لمديري التربية، أنه سيتم فتح الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية بصفة إستثنائية، للتلاميذ الذين تم إعادة إدماجهم أو لم يتم تأكيد تسجيلاتهم، في الفترة الممتدة بين 5 جانفي إلى 7 جانفي 2020.

وقالت وزارة التربية أن إرسال الملفات سيكون قبل الـ 9 جانفي 2020.

كما أشارت الوزارة في السياق ذاته أن فترة المراجعة والتأكد من صحة المعلومات ستتم في الفترة ما بين 15 جانفي إلى 30 جانفي 2020.

في الوقت الذي تستمر فيه فترة التحويلات إلى غاية 15 فيفري 2020 كآخر أجل.