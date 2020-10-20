وزارة التربية تحدد كيفيات وشروط تسجيل الأطفال المعنيين بالتربية التحضيرية

حددت وزارة التربية الوطنية كيفيات تسجيل الأطفال المعنيين بالتربية التحضيرية وكذا شروط فتح أقسام التربية التحضيرية في المدارس الإبتدائية في ظل الظروف الإسنثنائية لتفشي وباء كورونا.

وأوضحت الوزارؤة في تعليمة لمدراء لتربية أن هذا الإجراء يدخل في إطار إستكمال التوسيع التدريجي للتربية التحضيرية للأطفال البالغين من العمر 5 سنوات.

ووفق التعليمة الوزارية فقد تم وضع الكيفيات والشروط التالية:

1- فئة الأطفال المعنيين بالتسجيل في الأقسام التحضيرية هي:

الأطفال المعنيون هم المولودون في الفترة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2015 وذلك حسب تاريخ الميلاد والمقاعد البيداغوجية المتوفرة في القسم.

2 – شروط فتح الاقسام التربية التحضيرية

تفتح في المدارس التي تتوفر على حجرة للدراسة أوالاستاذ المؤطرأو المربية.

لا ينبغي أن يتسبب فتح قسم التربية التحضيرية في فتح غلاف مالي إضافي.

عدم التغيير في نمط سير المدرسة من نظام الدوام الواحد إلى نظام الدوامين.

3 – تنظيم الدراسة في أقسام التربية التحضيرية:

يجب أن لا يتعدى عدد التلاميذ 20 تلميذا على الأكثر

في حال وجود أكثر من 20 تلميذ في القسم يتم تقسيمه إلى فوجين بحيث يدرس كل فوج بالتناوب كل يوم

يتم إحترام قاعدة التناوب عندما يكون عدد التلاميذ في قسم التربية التحضيرية اقل من 20 طفلا.

يجب إعلام أولياء التلاميذ بكل الطرف المتاحة بالفوج الذي ينتمي إليه أبناءهم قبل التاريخ المحدد لدخول الأقسام.

4 – تاريخ الدخول المدرسي لأقسام التربية التحضيرية

تم تحديد الدخول المدرسي لأقسام التربية التحضيرية يوم الاحد 15 نوفمبر صباحا ووفق بروتوكول الصحي المعتمد في المدارس.

5 – تأطير الأقسام التربية التحضيرية:

يأطر أقسام التربية التحضيرية أساتذة التعليم الإبتدائي مع توفر جملة من المواصفات في الاساتذة وهي:

الميل والإستعداد للعمل مع الاطفال في هذه المرحلة الحرجة العمر.

القدرة على تحمل نشاط الاطفال الصغار وحركيتهم.

القدرة على التحكم في تقنيات تنشيط قسم التربية التحضيرية.

الإستفادة من عمليات تكوينية خاصة بالتربية التحضيرية.

6 – الرعاية الصحية

يستفيد أطفال التربية التحضيرية من الكشف والمتابعة الصحية التي تضمنها مصالح الصحة المدرسية في بداية السنة.