وزارة التربية تحدد موعد إعلان نتائج التوجيه المدرسي

وجّهت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، بلاغا لأولياء التلاميذ المعنيين بعمليات التوجيه المدرسي، وكذا التلاميذ المعنيين بعملية إعادة التوجيه.

وفي بيان للوزارة، فإن مجالس القبول والتوجيه تتولى دراسة مختلف وضعيات التوجيه المدرسي خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 9 جويلية 2026.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إبلاغ أولياء التلاميذ المعنيين بقرارات توجيه أبنائهم من خلال كشوف النقاط. وأيضًا نشر نسخة من قرارات المجالس على مستوى المؤسسة التعليمية، وعبر فضاء الأولياء خلال الفترة نفسها.

وبإمكان الأولياء إيداع طعونهم في قرارات التوجيه حصريًا عبر فضاء الأولياء. وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 جويلية إلى 8 سبتمبر 2026.

وأضاف البيان أن هذه الطعون ستُدرس ويفصل فيها من قبل الجهات المختصة طبقا للتنظيمات المعمول بها.