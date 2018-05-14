وزارة التربية تحدّد ساعات العمل في المؤسسات التعليمية

حدّدت وزارة التربية الوطنية مواقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان.

وحسب بيان وزارة التربية، فإن ساعات العمل تمتد من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الثانية زوالا في كل من ولاية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية.

أما من الساعة الثامنة والنصف إلى الثالثة والنصف زوالا، بالنسبة لباقي الولايات.

وخفضت الوزارة، الحصة ذات الساعة الواحدة بالنسبة للتعليم المتوسط، والثانوي بـ15 دقيقة، حيث يستفيد التلاميذ هذين الطورين بين الفترتين الصباحية والمسائية، براحة مدتها ساعة.

اليكم التفاصيل الكاملة في البيان: