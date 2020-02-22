وزارة التربية تحذر من الدعوات المغلوطة للإحتجاجات

إعتبرت وزارة التربية الوطنية أن ما يتم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي للقيام بحركات احتجاجية، هي مجرد دعوات مغلوطة غير قانونية.

وأكدت وزارة التربية، اليوم السبت في بيان لها، أنه لوحظ في القطاع توجها نحو نشر دعوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي للقيام بحركات احتجاجية دون إحترام للتشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية.

ووفقا لذلك ندعو إلى توخي الحيطة والحذر من هذه الدعوات المغلوطة إلى مثل هذه الإحتجاجات وعدم الإنسياق وراءها.

مشيرة في السياق ذاته أنها لا تستند لأي إطار قانوني معمول به، فضلا عن عدم إحترام الإجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام.

واكدت وزارة التربية أن الدعوات تزامنت مع شروع الوزارة في عقد لقاءات ثنائية ودورية مع كافة الشركاء الإجتماعيين.

وأكدت إلتزام وزير التربية الوطنية بالوعد الذي قطعه للشركاء الإجتماعيين، وأضاف البيان أن اللقاءات تأتي لتأكد حرص الوزارة واستعدادها للعمل مع كافة الشركاء الإجتماعيين وبكل شفافية ونزاهة