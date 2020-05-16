وزارة التربية تحذر من تضخيم نقاط التلاميذ “ضمانا للانتقال “

حذرت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية الوطنية وكذا مديري المؤسسات التربوية من الإقدام على تضخيم نقاط التلاميذ قصد ضمان انتقالهم إلى الأقسام الأعلى بعدما تم السماح بالعمل بنظام الإنقاذ بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاث .

وقد وجهت وزارة التربية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني أمرتهم فيها بضرورة تقديم طلب فتح حجز النقاط إلى رئيس مصلحة التمدرس قبل الإقدام على تصحيح الأخطاء.

ويجب أن يكون هذا الطلب حسب ذات التعليمة مرفوقا ب ” تقرير المدير تقرير الأستاذ وكشف نقاط التلميذ المتضمن الخطأ وكذا أوراق إجابة التلميذ ” الاختبار أو الفرض”، ”

وأكدت وزارة التربية على ضرورة غلق الحجز آليا بعد 72 ساعة من فتح العملية كما أنه لا يمكن فتح حجز النقاط لأي مؤسسة أكثر من مرة واحدة وعليه يجب التأكد ومراقبة جميع نقاط التلاميذ قبل تقديم أي طلب الى مصلحة التمدرس وبالنسبة للتلاميذ