وزارة التربية تحذّر من تداول أخبار كاذبة

حذّرت وزارة التربية الوطنية من أخبار كاذبة يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن كل القرارات والمواقف الرسمية تنشر عبر صفحاتها الرسمية فقط.

ونشرت وزارة التربية الوطنية بيانا، مساء الخميس، قالت فيه إنها سجّلت، بكل أسف، تداول بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات صادرة عن هيئات أو أشخاص ينسبون إلى الوزارة أو إلى وزيرها تصريحات ومعلومات يدّعون أنها نوقشت في اجتماعات خاصة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة. مؤكدة أن كل القرارات والمواقف الرسمية تعلَن حصريًا عبر القنوات الرسمية للوزارة. سواء من خلال البلاغات والبيانات المنشورة على صفحتها الرسمية أو عبر التصريحات الإعلامية الرسمية للوزير.

وفي هذا السياق، جدّدت وزارة التربية الوطنية دعوتها إلى جميع المواطنين ووسائل الإعلام. إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة. مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومة الصحيحة.