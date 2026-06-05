وزارة التربية تحذّر من نشر مواضيع البكالوريا أثناء الامتحان

وجهت وزارة التربية الوطنية رسالة نصية إلى المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، حذرت فيها من نشر أو تداول مواضيع الامتحانات عبر الإنترنت أو مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا السلوك يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت الوزارة في رسالتها أن أي محاولة لتسريب أو نشر أسئلة الامتحانات خلال فترة الإجراء تمثل مخالفة قانونية خطيرة. داعية جميع المترشحين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات الوطنية والحفاظ على مصداقية الشهادة.

وفي المقابل، حرصت وزارة التربية الوطنية على توجيه رسالة دعم وتشجيع للمترشحين. متمنية لهم النجاح والتوفيق في اجتياز امتحان البكالوريا. ومؤكدة أن التفوق الدراسي يبنى على الاجتهاد والمثابرة والنزاهة.

ويأتي هذا التذكير في إطار الجهود الرامية إلى ضمان السير الحسن لامتحانات البكالوريا. والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين عبر مختلف ولايات الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور