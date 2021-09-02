وزارة التربية تحسم جدل إلغاء تدريس اللغة الأمازيغية

ردت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، في بيان لها، عما يشاع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. عن إلغاء تدريس مادة اللغة الأمازيغية. خلال السنة الدراسية 2021/2020.

وقالت إن هذه المادة لم تقصى في التنظيم التربوي المسطر حاليا من طرف وزارة التربية الوطنية. كونها مكرسة في الدستور على أنها لغة وطنية ورسمية.

وأمام هذا الوضع، فقد تم أول أمس الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ بمديرية التربية مع مفتشي مادة اللغة الأمازيغية للأطوار الثلاثة. لدراسة المنشور الوزاري رقم 1934 المؤرخ في 14 أوت 2021.

وخلال النقاش، اتضح أن اللغة الأمازيغية اعتبرت من طرف الوزارة مادة. شأنها شأن بقية المواد المقررة في المناهج التربوية المعتمدة رسميا من طرف وزارة التربية الوطنية. وهي مدرجة في جداول التوقيت للتلاميذ. وهذا وفق معايير بييداغوجية محضة.