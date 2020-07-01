وزارة التربية تحصي التلاميذ الراغبين في اجتياز شهادة البيام

شرعت المتوسطات في فتح أبوابها للتلاميذ الراغبين في اجتياز شهادة التعليم المتوسط رغم حصولهم على معدل فوق 9 من 20.

وقامت المؤسسات التربوية، بتوزيع استمارة تحمل إسم و لقب التلميذ، تاريخ و مكان الميلاد مع شطب خانة الاجتياز مع موافقة الأولياء المرفوق بالإمضاء، على أن يتم الانتهاء من هذه العملية على مستوى كل المتوسطات، وذلك قبل 09 جويلية 2020.

كما ستشرع المصالح الإدارية للمتوسطات في إحصاء الذين لم يتحصلوا على معدل 9 من 20 لإرسال القوائم إلى مديريات التربية حتى يتسنى للوزارة إحصاء العدد النهائي للمترشحين المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وجاء هذا بعد أن قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وبعد استشارة رئيس الجمهورية جعل إجتياز امتحان الشهادة اختياري للذين تحصلوا على معدل 9 وما فوق مع تخفيض معدل الإنتقال إلى 9 من 20.