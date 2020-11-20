وزارة التربية: تخصيص إعانة مالية إستثنائية للمؤسسات التربوية لإقتناء مستلزمات الوقاية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تخصيص إعانة مالية إستثنائية للمؤسسات التعليمية لإقتناء وسائل الوقاية من فيروس كورونا.

وحسب تعليمة وزارة التربية الموجهة إلى مدراء التربية، فإن الإعانة ستكون ضمن الدفعة الاخيرة من ميزانية التسيير لسنة 2020.

وستخصص الإعانة المالية لإقتناء وسائل الوقاية والكواشف الحرارية ومعقمات كحولية، وأقنعة واقية تطبيقا للبروتوكول الصحي.

وقد تم إسداء تعليمات لازمة لمديرية الموارد المالية والمادية قصد استكمال هذه العملية في اقرب الآجال الممكنة.

كما أن الإعانات المالية الخاصة بالمدارس الإبتدائية سيتم صبها في حساب خزينة المتوسطات والثانويات.

كما أن عملية التوزيع والتسليم بالمدارس الإبتدائية تتم تحت إشراف مدير التربية بالولاية في ظل التقيد بالإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول.