وزارة التربية تدعو لدعم المشاريع الجزائرية في مسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

دعت وزارة التربية الوطنية إلى المساهمة في دعم المشاريع الجزائرية التي رشحتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والمؤهلة إلى المرحلة الموالية من مسابقة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (SMSI) طبعة 2026.

وحسب بيان للوزارة، تتمثل المشاريع الجزائرية المرشحة في كل من:

DigiTrust Network: منصة رقمية لتعزيز الإدماج الرقمي داخل المجتمعات الإفريقية.

AI for Digital Inclusion (AIDI)، وهو مشروع يوظف الذكاء الاصطناعي لتوسيع الشمول الرقمي.

AI-Driven Building Footprint for FTTH Inclusive Connectivity Planning، حل ذكي لتخطيط ربط الألياف البصرية للمنازل بشكل فعّال وشامل.

DZ-CheckNews، وهي منصة رقمية للتحقق من الأخبار ومكافحة المعلومات المضللة.

ولفت البيان، إلى أنه يجب التصويت في جميع الفئات الثماني عشرة، حتى يُحتسب التصويت.

ويتمثل رابط التصويت في: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2026

فيما يتمثل آخر أجل للتصويت، في تاريخ 03 ماي 2026 على الساعة 22:00 مساءً بتوقيت الجزائر.