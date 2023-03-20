وزارة التربية تراسل النوابغ للمشاركة في أولمبياد الرياضيات

شرعت وزارة التربية في توجيه دعوات لنوابغ الرياضيات. للمشاركة في دورة تكوينية على مستوى ثانوية الرياضيات بالقبة. وهذا تحضيرا لأولمبياد الرياضيات الذي ستشارك فيه الجزائر مع نوابغها.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى ” النهار أون لاين ” فإن هذه الدورة التكوينية ،تم الشروع فيها هذا الأسبوع بإشراف مفتشين ومختصين في مادة الرياضيات تحضيرا لهذه المسابقة التي دائما تحتل فيها الجزائر المراتب الأولى على المستويين العربي والعالمي .