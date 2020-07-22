وزارة التربية ترخص بإستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019

رخصت وزارة التربية الوطنية اليوم الاربعاء بإستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019.

وأوضح بيان الوزارة أن الترخيص بإستغلال القائمة الاحتياطية يخص الذين تحصلوا على معدل عام يساوي او يفوق 10 من 20 دون علامة اقصاءية.

ويتعلق الأمر بالرتب التالية:

مدير ثانوية

مدير متوسطة

مدير مدرسة ابتدائية

ناظر ثانوية

مستشار رئيس للتربية

مقتصد رءيسي

مقتصد

نائب مقتصد مسير

نائب مقتصد

مشرف رئيسي للتربية

مشرف التربية

مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني

ملحق رئيسي بالمخبر

ملحق بالمخبر

مفتش التعليم الابتدائي جميع التخصصات

مفتش التعليم المتوسط جميع التخصصات

مفتش التربية الوطنية جميع التخصصات

وذلك قصد شغل المناصب الشاغرة في حدود الاحتياج الحقيقي للمناصب المالية