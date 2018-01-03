وزارة التربية تستحدث شروطا جديدة خاصة بالترقية

تضمنها القانون المعدل والمتمم الذي سيصدر قبل 12 جانفي

من بين الشروط الأقدمية لثلاث سنوات كحد أقصى

ضرورة التسجيل في جدول الترقية والعودة للعمل ببطاقة التنقيط السنوية

استحدثت وزارة التربية شروطا جديدة خاصة بالترقية للرتب المستحدثة، سيتضمنها القانون الأساسي المعدل والمتمم للقانون 240/12.

وتضمنت مسوّدة القانون أنه للاستفادة من الترقية في الدرجات يجب أن تتوفر عند الأستاذ شروط تتمثل في الأقدمية التي تتراوح ما بين سنتين وستة أشهر كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى ابتداء من تاريخ سيران آخر درجة تحصل عليها الموظف.

وأشارت المسودة إلى أن التنقيط ضروري للحصول على النقطة الإدارية التي تمنح من طرف مدير المؤسسة والنقطة التربوية التي يمنحها مفتش التربية، وكذا ضرورة التسجيل في جدول الترقية، كما سيستفيد الموظف الذي يمارس عمله في بعض مناطق التراب الوطني من تخفيض في الأقدمية.

من ناحية أخرى، وبالنسبة لإجراءات الترقية في الدرجات، فتمر وفق عدة إجراءات من أهمها إعادة بطاقة التنقيط السنوية في الفصل الأول كأساس نقطة مرقّمة وفق جدول التنقيط الخاص بكل درجة مرفقة بتقدير عام لكل أستاذ من طرف مدير المؤسسة.

كما يطّلع الموظف على النقطة المرقمة ويمضي على بطاقة التنقيط، كما يمكن له أن يقدم ملاحظاته كتابيا وأن يتقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، كما ترسل بطاقة التنقيط إلى مديرية التربية مرفقة بآخر قرار الترقية في الدرجة وآخر تقرير للتفتيش التربوي، أين تمنح النقطة التربوية. من جهة أخرى، حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ الـ21 جانفي الجاري للتسجيل في مسابقة التأهيل التي تخص المعلمين المصنفين في الرتبة 7، على غرار المعلمين غير الحاملين لشهادتي البكالوريا والليسانس لإعادة تصنيفهم في الرتبة العاشرة. وسيتم تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للالتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية، وتنظيم دورة جديدة للإمتحانات المهنية الخاصة بالترقية في رتب أستاذ التعليم الثانوي، مساعد رئيسي للتربية، مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

وتخص هذه المسابقة كل الرتب الآيلة للزوال المصنفة حسب القانون الأساسي لعمال التربية 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12.

ويستفيد من المسابقة جميع المعلمين الذين استفادوا من الترقية لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية بعد صدور القانون الخاص للمشاركة في مسابقة أستاذ رئيسي الصنف 12، شأنهم في ذلك شأن حاملي شهادات الليسانس الذين وظفوا في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية الصنف 11 ولهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الصفة.