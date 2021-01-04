وزارة التربية تستدعي الناجحين في القوائم الاحتياطية

بعدما تحصلت على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي

الإجراء جاء لسدّ مناصب 11 ألف أستاذ يخضعون للتكوين

أعلنت وزارة التربية الوطنية، بأنها تحصلت على رخصة لاستغلال القوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف بعنوان سنتي 2017 – 2018، وكذا استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2019، وهذا بهدف سدّ المناصب الشاغرة الخاصة بالأساتذة الذين سيخضعون للتكوين، والذي يصل عددهم إلى 10 آلاف و 773 أستاذ.

وأكدت الوزارة بأن هذا الإجراء يهدف إلى توفير التأطير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات التعليمية وضمان التمدرس العادي للتلاميذ خلال الموسم الدراسي 2020 – 2021.

وتشير المعلومات إلى أن مديريات التربية المعنية بهذه العملية يقدر عددها بـ 27 مديرية، وهي التي يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الأساتذة في التكوين، أين اعتبرت مناصب المتكونين في المسابقة مناصب شاغرة، يتم على أساسها استغلال “الأرضية الرقمية” لتوظيف أساتذة جدد.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، بأن المناصب الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الحاملين لشهادة “الليسانس” في الاختصاص، الذين تم تعيينهم كمتعاقدين، لا تعدّ مناصب شاغرة، فيما تعدّ مناصب المعنيين بفترة التكوين المتخصص بعنوان سنة 2020 قبل التعيين، متربصين في مناصبهم، ابتداء من الدخول المدرسي 2021 – 2022 شاغرة، حيث يتعين الاحتفاظ بمناصبهم وعدم استغلالها في هذا المجال.

وأكدت مصادرنا بأن تسلّم الاستدعاءات يكون على مستوى مديريات التربية التي تم فيها اجتياز المسابقة وحجز وضعية تسلّم الاستدعاءات على “الأرضية الرقمية” وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني من طرف مديريات التربية، مقر اجتياز المسابقة، فيما يكون الالتحاق بالمؤسسة بعد التوقيع على محضر التنصيب.

وأكدت ذات المصادر، بأن حضور المترشحين المعنيين من القائمة الاحتياطية الوطنية إلى مديريات التربية المستقبلة لاختيار المؤسسة، يكون حسب الاستحقاق وبعدها يتم تسلّم التعيينات.