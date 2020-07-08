وزارة التربية تستعد لتنظيم جلسات محلية لإعادة النظر في المناهج التربوية

تستعد وزارة التربية الوطنية، لتنظيم جلسات محلية وجهوية، تحضيرا للجلسات الوطنية لإعادة النظر في المناهج التربوية.

وقال وزير التربية محمد واجعوط، في تصريح له للقناة الأولى، أن وزارة التربية الوطنية وزعت على الفاعلين والشركاء الاجتماعين وأصحاب الاختصاص وثيقة من أجل تشخيص المنظومة التربوية، والوقوف على ما هو إيجابي وما يحتاج إلى تحسين.

وصرح الوزير على هامش إحتفالية بمناسبة الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب، أن توزيع هذه الوثيقة يشمل “الشركاء الاجتماعين ،الأساتذة وأصحاب الاختصاص ،وكذلك ممثلي أولياء التلاميذ”.

وأكد واجعوط أن مسودة تشخيص المنظومة التربوية ” ستنبثق منه رؤية جديدة مجددة لما ستكون عليه المنظمة التربوية ،سوء ستعلق الأمر بالمناهج أو بالبرامج ، ومحتويات الكتب “وأضاف وزير التربية أن كل هذه الإجراءات والمشاورات تأتي من أجل ” تحسين وجعل المنظمة التربوية ترقى إلى ما نصبوا إليه ،وستكون هنالك جلسات على مستوى المحلي ثم على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني أيضا”.