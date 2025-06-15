وزارة التربية..تسريب المواضيع مستحيل و”الباك” ليس “مصيريا”

أكد المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، أن امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025 لا يعدّ امتحانًا “مصيريًا” كما يشاع. بل هو تتويج لمسار تعليمي امتد لأكثر من 12 سنة من التعليم والتحصيل.

كما أكد جهلان، أن المواضيع ستكون مستمدة من الدروس الأخيرة المقررة، في سياق يضمن مبدأ تكافؤ الفرص. والعدالة التربوية وفي أجواء يسودها التنظيم المحكم.

واعتبر المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الدورة تمثل “يوم الحصاد” بالنسبة للمترشحين الذين حضروا بانتظام طيلة مشوارهم الدراسي. داعيا المترشحين إلى الإبتعاد عن الإشاعات ومحتويات الفضاء الأزرق، والتركيز على ما تلقوه في الأقسام من مهارات ومعارف. إلى جانب الكفاءات المكتسبة، متسلحين بالثقة في النفس والانضباط والإيمان بالنجاح.

تسريب المواضيع مستبعد

وقال المدير العام للتعليم “إن احتمال تسريب مواضيع البكالوريا دورة جوان 2025 مستبعد جدا ويكاد يكون مستحيلا. وذلك بفضل الإجراءات الصارمة المُتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية. وفي مقدمتها، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومختلف القطاعات والجهات المتدخلة.

وكشف جهلان، أن التحضيرات الخاصة بالبكالوريا كانت انطلقت منذ شهر أكتوبر من سنة 2024. وهي مستمرة إلى غاية اتمام الأيام الخمسة من عمر الإمتحان على كافة المستويات البيداغوجية. والتنظيمية، والبشرية، والمادية، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

وأضاف جهلان أن هذه العملية شملت إعداد مشاريع المواضيع لكل مادة دراسية. مع ضمان توافقها الكامل مع المقررات التي تلقاها التلاميذ خلال السنة الدراسية. وبمتابعة دقيقة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية .”