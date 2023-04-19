وزارة التربية تسعى للقضاء على نظام النقطة والحفظ

قال مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، أن الوصاية تسعى للقضاء على نظام النقطة، الذي يعتبر مجحفا في حق التلاميذ والاعتماد على نظام توجيهي يشمل تقييم المكتسبات.

وقال المتحدث في برنامج “ضيف الصباح” على أمواج القناة الإذاعية الأولى. أن عملية الحفظ في التعليم الابتدائي شكلت ثقلا كبيرا على المنظومة التعليمية في الجزائر. وامتحان تقييم المكتسبات سيعمل على القضاء عليها من خلال تقييم شامل يخص كل المواد.

كما قال المتحدث أنه لأول مرة في النظام التعليمي الجزائري منذ الاستقلال سيتم الاعتماد على تقويم شفهي. إضافة الى تقييم الأداء والقراءة وترتيل القرآن.

وأضاف أن امتحان تقييم المكتسبات الذي سينطلق في 30 أفريل ويستمر غاية 25 ماي هو تقييم الزامي. لكن لا يحسب في الانتقال وهو بمثابة دفتر صحي بيداغوجي. يقي المتعلم من الثغرات في الطورين المتوسط والثانوي.

وضمن هذا السياق، استعدادا لتنظيم الامتحان الخاص بنهاية فترة التعليم الابتدائي وفقا للنظام الجديد للتقويم. قال ضيف الله ان الوزارة شرعت في تنظيم دورات تكوينية في وقت مبكر من هذه السنة لأكثر من 80 ألف مؤطر ما بين مفتش ومدير مدرسة.

بخصوص تقييمه لبداية تعليم اللغة الانجليزية في الطور الأول من التعليم التي اقرها رئيس الجمهورية. أوضح مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية أن النتائج المحصل عليها لحد الان تعد طيبة وفاقت المعدلات المحصل عليها في باقي اللغات.