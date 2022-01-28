وزارة التربية تشدد على استغلال فترة غلق المدارس في المراجعة والتحضير للإمتحانات

طالع أيضا:

أصدرت وزارة التربية الوطنية سهرة اليوم الخميس بيانا بخصوص تمديد تعليق الدراسة في المراحل التعليمية الثلاثة. والذي أقرته الوزارة الاولى بتمديد غلق المدارس لمدة 7 أيام من الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية السبت 5 فيفري 2022.

واوضحت الوزارة في ذات البيان ان قرار تمديد تعليق الدراسة لمدة 7 أيام جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وبالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع للفيروس

وبهذا التمديد تعلم الوزارة الجميع عن إستمرار عملية تلقيح جميع منتسبي القطاع التربوي إلى غاية يوم 03 فيفري 2022 .

كما اكدت الوزارة وشدد على وجوب إبقاء التلاميذ في المنازل للمراجعة والإستراحة وتجنيبهم الإكتظاظ واماكن الزحام.

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن الشروع في تجسيد مشروع اللوحات الإلكترونية في التدريس بداية من الموسم الدراسي المقبل، من أجل تخفيف ثقل المحفظة المدرسية.

وحسب تعليمة لوزارة التربية تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن تجسيد المشروع يأتي في إطار تجسيد الآليات التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية من أجل تخفيف ثقل المحفظة في مرحلة التعليم الإبتدائي. والتي تندرج في اطار مخطط عمل الحكومة.

كما تأتي في إطار التعميم التدريجي لاستعمال الألواح الإلكترونية كوسيلة تعليمية داخل القسم. وتحضيرا لتجهيز عدد من المدارس الإبتدائية بالألواح الالكترونية ولواحقها. قصد وضعها تحت تصرف التلاميذ لاستعمالها كبديل للكتب المدرسية المطبوعة مع بداية الدخول المدرسي 2023/2022.

وأضافت وزارة التربية، أن تطبيق المشروع يكون عن طريق إقتراح 3 مدارس ابتدائية عن كل بلدية مرتبة حسب الأولوية. من غير تلك التي استفادت في الفترة السابقة من التجهيزات التي تدخل في إطار هذا المشروع.