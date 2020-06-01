وزارة التربية تشرع في بث حصص  لحل نماذج امتحاني الباك والبيام

اعلنت وزارة التربية الوطنية عن الشروع بداية من اليوم الاثنين في بث حصص حول منهجية حل نماذج مواضيع الامتحانات الرسمية.

وتهدف هذه البرامج إلى التكفل النفسي والتحضير الجيد لتلاميذ السنتين الرابعة من التعليم المتوسط والثالثة من التعليم الثانوي في إطار المرافقة البيداغوجية لهم .

وحسب بيان وزارة التربية فان هذه الحصص ستبث عن طريق الواب لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.

وسيتكفل بهذه العملية أساتذة مختصون يقومون بشرح حلول المواضيع النموذجية التي تشبه إلى حد بعيد الأسئلة التي سيمتحن بلها التلاميذ في الامتحان الرسمي للطورين شهر سبتمبر القادم .

وستتضمن هذه المواضيع النموذجية الدروس التي تلقاها التلاميذ خلال الفصلين الأول والثاني وهي الدروس التي درسوها فعلا داخل القسم .

للإشارة فان امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، أما امتحان شهادة البكالوريا سيكون منتصف شهر سبتمبر في انتظار تحديد وزارة التربية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التواريخ الخا صة بالامتحانين