وزارة التربية تشرع في تبليغ قرارات العزل للأساتذة المضربين

باشرت وزارة التربية الوطنية، بتوجيه تبليغ قرارات العزل للأساتذة المضربين الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بصفة عادية.

وحسب وثيقة لمديرية التربية لولاية معسكر يحوز النهار أونلاين على نسخة منه.

فقد دعت المديرية أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم المتوسط، لإستلام قرارات العزل من المنصب.

وهذا للذين لم يستأنفوا عملهم حتى تاريخ 19 فيفري الماضي، مرفوقين بقائمة إسمية محينة للمعنيين بالأمر.

وكذا قائمة إسمية للأساتذة المتعاقدين الذين ستسند إليهم أقسام الأساتذة الذين اتخذ في حقهم قرار العزل بسبب إهمال المنصب حسب مادة التدريس من أجل إنجاز تعيينات المتعاقدين.

كما جاء في الوثيقة أن المؤسّسات المعنية باستلام قرارات العزل.

التي شهدت توقف الأساتذة عن العمل من تاريخ 30 جانفي 2018 إلى 18 فيفري 2018.