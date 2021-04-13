وزارة التربية تصدر أوامر بالموازاة مع تواصل الإضراب لليوم الثاني على التوالي

خصم يومين من أجور الأساتذة المضربين

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، بخصم يومين من إضراب الأساتذة المنضويين تحت لواء نقابة “الكناباسب”، وهذا بسبب عدم توقيف الإضراب مواصله لليوم الثاني على التوالي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الخصم يكون من شهر أفريل الجاري، على أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات، فيما يخص منحة المردودية.

وقالت الوزارة – حسب مصادر عليمة – إن نسبة الإضراب لم تتجاوز 2 من المئة، وأن الأرقام المتداولة هي مجرد تغليط للرأي العام.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت “الكناباست” بأن “إضرابها زعزع وزارة التربية الوطنية بسبب الاستجابة الواسعة للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة”.

هذا وسيتم تقييم الإضراب بعقد لجان ولائية، بحر الأسبوع القادم، ويتم بعده عقد المجلس الوطني الذي سيحصل في الطريقة الجديدة للاحتجاج، خاصة وأن الوزارة أكدت في العديد من المرات، أن بعض المطالب لا يمكن تنفيذها.