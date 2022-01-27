وزارة التربية تصدر بيانا بخصوص تمديد غلق المدارس

أصدرت وزارة التربية الوطنية سهرة اليوم الخميس بيانا بخصوص تمديد تعليق الدراسة في المراحل التعليمية الثلاثة. والذي أقرته الوزارة الاولى بتمديد غلق المدارس لمدة 7 أيام من الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية السبت 5 فيفري 2022.

واوضحت الوزارة في ذات البيان ان قرار تمديد تعليق الدراسة لمدة 7 أيام جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وبالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع للفيروس

وبهذا التمديد تعلم الوزارة الجميع عن إستمرار عملية تلقيح جميع منتسبي القطاع التربوي إلى غاية يوم 03 فيفري 2022 .

كما اكدت الوزارة وشدد على وجوب إبقاء التلاميذ في المنازل للمراجعة والإستراحة وتجنيبهم الإكتظاظ واماكن الزحام.