وزارة التربية تصدر بيانا بخصوص عودة التلاميذ للدراسة الاحد المقبل

أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس بيانا بخصوص رفع إجراء تعليق الدراسة بدءا من الأحد المقبل 06 فيفيري 2022 . وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد 15أزيد من يوما من الإنقطاع بسبب كورونا.

واوضحت الوزارة في بيانها ان قرار رفع إجراء تعليق الدراسة جاء من الوزارة الأولى وعملا بتعليمات من رئيس الجمهورية. وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وبالنظر إلى الوضع الوبائي المستقر.

وبهذا تدعو الوزارة الجميع إلى إحترام البروتوكول الصحي الصادق عليه من قبل اللجنة العلمية .والتقيد بالإجراءات الوقائية والإحترازية لسلامة التلاميذ وكذا المؤطرين.

كما اكدت الوزارة في ذات البيان الجميع عن إستمرار عملية تلقيح جميع منتسبي القطاع التربوي من أجل إكتساب المناعة الجماعية.

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أصدرت وزارة التربية الوطنية سهرة اليوم الخميس بيانا بخصوص تمديد تعليق الدراسة في المراحل التعليمية الثلاثة. والذي أقرته الوزارة الاولى بتمديد غلق المدارس لمدة 7 أيام من الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية السبت 5 فيفري 2022.

واوضحت الوزارة في ذات البيان ان قرار تمديد تعليق الدراسة لمدة 7 أيام جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وبالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع للفيروس

وبهذا التمديد تعلم الوزارة الجميع عن إستمرار عملية تلقيح جميع منتسبي القطاع التربوي إلى غاية يوم 03 فيفري 2022 .

كما اكدت الوزارة وشدد على وجوب إبقاء التلاميذ في المنازل للمراجعة والإستراحة وتجنيبهم الإكتظاظ واماكن الزحام.

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أعلنت الوزارة الأولى، في بيان لها اليوم الخميس، رفع إجراء تعليق الدراسة في الأطوار التعليمية الثلاث إبتداء من الأحد المقبل.

وجاء في ذات البيان انه “عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، على مستوى قطاع التربية الوطنية”.

وتتمثل هذه التدابير في “رفع إجراء غلق الـمؤسسات المدرسية اعتبارا من يوم الأحد 6 فيفري 2022 مع احترام البروتكول الصحي المصادق عليه من قبل اللجنة العلمية والاسراع في عمليات تلقيح عمال التربية الوطنية.”

كما تقرر أيضا “تمديد العمل بنظام الحماية والوقاية الحالي اعتبارا من يوم الجمعة 4 فيفري 2022.”