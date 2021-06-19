وزارة التربية تصدر بيانا حول امتحان شهادة البكالوريا

أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم السبت، أنها تعمل جاهدة على تسخير كل الظروف المادية والبشرية. لإنجاح الامتحانات الرسمية. بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا. وضمان مصداقيتها ونزاهتها.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن كل الظروف مهيأة لاجتياز هذا الامتحان المصيري في كنف الطمأنينة والجدية. والتركيز على أهدافهم المنشودة للولوج الى فضاء التعليم العالي الرحب والمتعدد الاختصاصات.

ودعت الى التحلي باليقظة والحيطة وروح المسؤولية من خلال عدم الانسياق وراء ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي. من نشر أو تداول لمواضيع وأجوبة وهمية. يكونون هم ضحاياها على تركيزهم ونفسيتهم لضرب مصداقية الشهادة التي سهروا للتحضير لها.

وذكرت وزارة التربية ونبهت إلى ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها في مراكز الإجراء. لضمان السير الحسن لامتحان. وتفادي إحضار أو حمل أو استعمال أي وسيلة كانت سواء تقليدية أو حديثة. كوسائل الاتصال عن بعد، خاصة الهواتف النقالة.

وذكرت وحذرت من أن المساس بنزاهة الامتحانات أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات. حيث تم تسليط العقوبات الجزائية ضد المتورطين الذين تم تحديد هويتهم من طرف المصالح المختصة لفرق مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة عبر التراب الوطني بعنوان السنة الماضية لأول مرة في تاريخ الامتحانات المدرسية. وتم توقيفهم الوجوبي من قبل نيابة الجمهورية عبر عدد من الولايات وتقديمهم مباشرة أمامها وإصدار أحكام بالادانة في حقهم.