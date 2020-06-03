وزارة التربية تضع ترتيبات استثنائية لتنظيم وإنجاز أعمال نهاية السنة الدراسية

وضعت وزارة التربية الوطنية، ترتيبات استثنائية لتنظيم وإنجاز أعمال نهاية السنة الدراسية 2019/2020.

وحسب تعليمة رئيس الديوان لدى الوزارة، لمديري التربية ومؤسسات التربية والتعليم، يأتي هذا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد 10 ماي الماضي، المتعلق بالتدابير اللازمة لإنهاء السنة الدراسية 2019/2020، والمتخدة طبقا للمقتضيات القانونية المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبخصوص نهاية السنة الدراسية الحالية، تعتبر الدراسة في المؤسسات التربوية منتهية، وبهذا الصدد يكتفى بالفصلين الاول والثاني من السنة الدراسية الحالية بالنسبة للتعليمات والتقويم والانتقال الى المستوى الاعلى.

وحسب الوزارة، يتم احتساب معدل الفصل الاول والثاني، وتقسيم المجموع على 2.

وفيما يخص انعقاد مجالس الاقسام، ومجالس التعليم ومجالس القبول والتوجيه وما يترتب عنها، تنظم وتنجز قبل الخروج الى العطلة الصيفية بعنوان 2020، او عند الدخول المدرسي.

ويعقد مجلس الاساتذة في المدرسة الابتدائية اجتماعه لنهاية السنة الدراسية 2019/2020، قبل الخروج الى العطلة الصيفية، فضلا عن المداولة في قرارات نهاية السنة وتقييم حصيلة مختلف النشاطات البيداغوجية، حصر التعليمات الاساسية والمهيكلة المبرمجة في الفصل الثالث من السنة الدراسية الحالية قصد التكفل بها في الموسم الدراسي 2020/2021.

ويجتمع الاساتذة تحت رئاسة مدير المدرسة الابتدائية في امكانية اعفاء بعض اعضاء المجلس من الحضور في ظل الاجراءات الوقائية من جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، ان مجالس الاقسام تعقد اجتماعاتها لنهاية السنة الدراسية لكل المستويات في المتوسطات والثانويات قبل الخروج الى العطلة الصيفية، للمداولة واتخاذ القرارات.

ويجتمع مجلس القسم برئاسة مدير المتوسطة او مدير الثانوية، وبحضور أعضائه.

اما بالنسبة لانعقاد مجالس التعليم في المتوسطات والثانويات، تعقد اجتماعات مجالس التعليم قبل الخروج الى العطلة الصيفية، مع حصر التعليمات الاساسية والمهيكلة المبرمجة في الفصل الثالث من السنة الدراسية الحالية قصد التكفل بها في الموسم الدراسي 2020/2021.

ويجتمع مجلس التعليم برئاسة مدير المتوسطة او مدير الثانوية، وبحضور أعضائه.