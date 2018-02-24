وزارة التربية تطرد 3816 أستاذ مضرب

قامت وزارة التربية الوطنية، بطرد أكثر من 3816 أستاذ، بعد رفضهم العدول عن الإضراب، وذلك على المستوى الوطني.

وحسب ما أسرته وزارة التربية الوطنية، فإنها أرسلت العديد من الإعذارات للأساتذة المضربين تحت لواء نقابة “الكنابست”.

خصوصا وأن المحكمة الإدارية أقرت بعدم شرعية إضراب “الكناباست”.

في حين كشفت الوزارة أنه عاد أكثر من 5446 أستاذ للقسم، بعد التهديد بالعودة من الإضراب أوبالفصل.

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة “الكناباست” دخلت في إضراب مفتوح منذ تاريخ 31 جانفي إلى غاية اليوم