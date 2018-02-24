وزارة التربية تطرد 3816 أستاذ مضرب

قامت وزارة التربية الوطنية، بطرد أكثر من 3816 أستاذ، بعد رفضهم العدول عن الإضراب، وذلك على المستوى الوطني.
وحسب ما أسرته وزارة التربية الوطنية، فإنها أرسلت العديد من الإعذارات للأساتذة المضربين تحت لواء نقابة “الكنابست”.
خصوصا وأن المحكمة الإدارية أقرت بعدم شرعية إضراب “الكناباست”.
في حين كشفت الوزارة أنه عاد أكثر من 5446 أستاذ للقسم، بعد التهديد بالعودة من الإضراب أوبالفصل.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة “الكناباست” دخلت في إضراب مفتوح منذ تاريخ 31 جانفي إلى غاية اليوم
التعليقات (1)
لماذا ربط رجوع الاساتذة بالعزل ، العزل يبدا بعد 15يوم والاساتذة الذين تزعمون انهم رجعوا تم بعد 3اسابيع قد يكون مراعاة مصلحة التلميذ لكن 15000استاذ لم يقبلوا بالرجوع هذا حسب احصاءكم ولعلمكم فان ثانويات البويرة مدينة بلغ الاضراب 100بالمئة يوجد من بينهم من عنده59 سنة .