وزارة التربية تُطلق استبيان وطني حول التحول الرقمي

أطلقت وزارة التربية الوطنية استبيان حول التحول الرقمي للقطاع، من خلال تنظيم ندوات محلية، ولائية وجهوية تتوج بندوة وطنية قصد الوصول إلى نسخة محينة وجديدة “نسخة 2025” للنظام المعلوماتي للقطاع.

وستنطلق يومي 4و5 ديسمبر الحالي عملية التقييم على المستوى الولائي، لتنطلق على الجهوي يومي 22و23 ديسمبر. لتختتم العملية بندوة وطنية يومي 13و14 جانفي القادم.

للاشارة فإن الاستبيان الخاص بعملية التقييم متاح عبر الأرضية الرقمية خلال الفترة الممتدة من 6 الى 19 ديسمبر.