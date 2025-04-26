وزارة التربية تطلق النسخة الجديدة لموقعها الالكتروني

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، عن إطلاق النسخة الجديدة لموقعها الالكتروني الرسمي.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” فيديو، أشارت فيه إلى إطلاق النسخة الجديدة من موقعها الاكتروني الجديد مع انطلاقة إبداعية في تصفح “الواب”.

وأشارت الوزارة أن النسخة الجديدة من الموقع الالكتروني ذات تصميم عصري متجاوب، حيث يوفر خدمة مثالية على جميع الأجهزة. كما يتمتع بسرعة تحميل استثنائية، أداء قياسي وحماية متقدمة لضمان تجربة تصفح آمنة وسلسة.

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