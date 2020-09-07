وزارة التربية تطلق رسميا ثلاثة مشاريع رقمية جديدة

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، عن الإطلاق الرسمي لثلاثة مشاريع رقمية جديدة في القطاع.

وقال واجعوط، خلال ندوة صحفية على هامش اشرافه رفقة الوزير الأول على انطلاق امتحان شهادة البيام من البليدة، “المشاريع الجديدة تأتي في إطار رقمنة قطاع التربية”.

مشيرا أن “المشاريع تتمثل في كل من مشروع “كفاءة تاك” الذي يسمح للتلاميذ من تطوير مواهبهم وكفاءاتهم التعليمة والعلمية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية”.

وأضاف وزير التربية “ادعو جميع منتسبي القطاع في الشروع للإنخراط في هذا المشروع”.

التطبيق الثاني يخص تطبيق جديد للأولياء، وقال واجعوط “التطبيق هو امتداد للفضاء المخصص للأولياء التلاميذ، حيث يمكن التطبيق المهتمين في الشأن من متابعة مستجدات القطاع ويوفر للأولياء امكانية الاطلاع على نتائج أولادهم”.

“بالإضافة إلى نظام إعداد التقارير المدرسية”، يضيف الوزير، حيث يهدف التطبيق إلى الإستغلال الأمثل للمعلومات الخاصة بكل المؤسسات التربوية.

وقال واجعوط “سيقوم من خلال منتسبو القطاع بإعداد تقارير بعد كل زيارة يقومون بها للمؤسسات التربوية”.

وأكد الوزير أن “التطبيق سيسمح لنا بالمتابعة الدقيقة والآنية لوضعية المؤسسات على المستوى الوطني والتدخل في الوقت المناسب لحل المشاكل”.