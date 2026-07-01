وزارة التربية تطلق “Summer Camp 2026” لفائدة أبناء الجالية بالخارج

أطلقت وزارة التربية الوطنية مبادرة تربوية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزارة الشباب.

وحسب بيان لوزارة التربية، المبادرة التربوية 2026 Summer Camp موجهة لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الذين يقضون عطلتهم الصيفية بالجزائر.

وتستهدف هذه المبادرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 سنة، وستنظم خلال شهري جويلية وأوت عبر ثلاث دورات تربوية.

وذلك على مستوى ولايات الشلف، بجاية، بسكرة، تلمسان، تيارت، الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، البيض، الوادي، خنشلة وعين تموشنت.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة ستكون من خلال أقسام تعليمية مدعمة بأنشطة تربوية وثقافية وترفيهية.

والهدف منها تعزيز ارتباط أبناء الجالية بوطنهم الأم، وترسيخ هويتهم الوطنية والثقافية. وتعريفهم بمختلف مكونات الموروث اللغوي والتاريخي والثقافي والديني للجزائر.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية عائلات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من هذه المبادرة، بما يتيح لهم خوض تجربة تربوية وثقافية ثرية في الجزائر.