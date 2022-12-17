وزارة التربية تعتمد بطاقة توجيه جديدة لتلاميذ البيام

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن إعتماد بطاقة رغبات جديدة في مرحلة التعليم الثانوي والتكنولوجي، وهذا بإضافة شعبة الفنون.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها، فقد أمرت وزارة التربية الوطنية، مستشاري التوجيه بمرافقة التلاميذ في إختيار التخصصات، التي سيدرسونها في الطور الثانوي وفق ميولاتهم وقدراتهم.

وأكدت الوزارة أن بطاقة الرغبات، هي الأداة التي يعبر بها التلاميذ على اختياراتهم المتعلقة بمسارهم المدرسي، والمهني المستقبلي. وذلك بعد التشاور مع أولياء أمورهم بحكم دورهم في مساعدة أبنائهم على تنمية قدراتهم.

وأضافت المراسلة أنه وبعد استحداث شعبة فنون في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. برسم الموسم الدراسي 202/2023. وانسجاما مع ما ورد في النصوص التنظيمية ذات الصلة بالتوجيه المدرسي. وضمانا لحق التلميذ في التعبير عن اختياراته لولوج مختلف الشعب المتاحة في مرحلة التعليم الثانوي، العام والتكنولوجي. على ضوء استعداداته و قدراته وميولاته. نضع بين أيديكم الرغبات الخاصة بتلاميذ السنة أولى ثانوي، في الجذعين المشتركين آداب وعلوم وتكنولوجيا بعد تعديلها. والتي ستعتمد بداية من السنة الدراسية الجارية 202/2023″.

وأكدت الوزارة من خلال ذات المراسلة أنه يتعين على مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مرافقة التلاميذ المعنيين في كيفية ملء بطاقة الرغبات. حتى يتمكنوا من التعبير عن اختياراتهم وتوضيحها وتدقيقها. وذلك من خلال تنظيم حصص إعلامية لفائدتهم تتمحور حول مساعدتهم على استكشاف ذواتهم. والتعرف على محيطهم الدراسي والمهني. وتعريفهم بشعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وإجراءات التوجيه إليها، وامتداداتها الجامعية والمهنية.

كما سيتم تعريف التلاميذ بمختلف تخصصات التكوين والتعليم المهنيين وإكسابهم منهجيات وآليات بناء وتحقيق مشروعهم الشخصي. إضافة إلى متابعتهم في مختلف المحطات الخاصة بتنصيب بطاقة الرغبات. ودراستها في إطار عملية التوجيه المسبق وإجراء مقابلات فردية او جماعية معهم ومع اولياء امورهم بغية مناقشة اختياراتهم لتوضيحها. أو تصويبها ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات. خاصة بالنسبة لتلاميذ الذين لا توافق قدراتهم ونتائجهم الدراسية مع رغباتهم الأولى.