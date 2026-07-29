وزارة التربية تعتمد مواقيت ومعاملات جديدة لمواد التعليم المتوسط

أقرت وزارة التربية الوطنية، تنظيما جديدا للحجم الساعي الأسبوعي ومعامِلات المواد في مرحلة التعليم المتوسط، وذلك ابتداءً من الدخول المدرسي 2026-2027.

وأظهر الجدول الجديد مراجعة لمعاملات عدد من المواد التعليمية حسب كل مستوى دراسي، إذ يرتفع معامل اللغة العربية من 2 في السنتين الأولى والثانية متوسط إلى 3 في السنة الثالثة و5 في السنة الرابعة متوسط. فيما يرتفع معامل الرياضيات من 2 في السنة الأولى إلى 3 في الثانية والثالثة، ثم 4 في السنة الرابعة متوسط.

كما حدِّد معامل اللغة الإنجليزية بـ1 في السنة الأولى، ثم 3 ابتداء من السنة الثانية إلى غاية الرابعة متوسط. بينما تنتقل اللغة الفرنسية من معامل 1 في السنة الأولى إلى 2 في السنتين الثانية والثالثة، ثم 3 في السنة الرابعة متوسط.

وفي المواد العلمية، حدد معامل العلوم الطبيعية والحياة بـ1 في السنة الأولى و2 في باقي المستويات. في حين العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا بمعامل 1 في السنة الأولى و2 في الثانية والثالثة، قبل أن يعود إلى 1 في السنة الرابعة متوسط.

أما بالنسبة لبقية المواد، فقد جاءت مادة التاريخ والجغرافيا بمعامل 2 في السنة الأولى، ثم 2 بالتناوب في السنتين الثانية والثالثة، ليصل إلى 3/2 في السنة الرابعة متوسط. فيما استقر معامل التربية الإسلامية والتربية المدنية والتربية البدنية والرياضية والإعلام الآلي عند 1 في جميع المستويات.

كما حافظ القرار على تنظيم الأعمال التطبيقية في المواد العلمية، مع اعتماد نظام تفويج الأقسام خلال حصص الأعمال الموجهة في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغتين الفرنسية والإنجليزية، بمعدل حصة واحدة كل أسبوعين.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم الحجم الساعي الأسبوعي ومعاملات المواد، بما ينسجم مع الإصلاحات التربوية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الموسم الدراسي المقبل.