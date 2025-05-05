وزارة التربية تعدل رزنامة اختبارات الفصل الثالث..وهذا هو موعدها

قررت وزارة التربية الوطنية تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث حتى يتسنى للأساتذة إجراء التصحيح الجماعي لمواضيع الاختبارات، وإطلاع التلاميذ على أوراق إجاباتهم، وكذا تحضير المؤسسات التعليمية التي تم تعيينها مراكز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وقد تم تحديد اختبارات الفصل الثالث في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي من السنة الجارية. فيما تم تحديد فترة اختبارات قسم السنة الرابعة متوسط المعني بامتحان البيام في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 ماي.

أما السنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط فقد تم تحديد فترة الاختبارات. بها في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي

أما، اختبارات الطور الثانوي للسنوات الاولى والثانية فستكون في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي.

هذا موعد الاختبارات الاستدراكية

وبالنسبة للاختبارات الاستدراكية لكل الأطوار التعليمية الابتدائي المتوسط والثانوي فستكون يومي 23 و 24 جوان القادم.

ودعت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسسات التربوية إلى الالتزام بهذه الرزنامة، واجراء الاختبارت في وقتها مع التركيز على التصحيح الجماعي ومنح الأوراق للتلاميذ كي يطلعوا عليها.