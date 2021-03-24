وزارة التربية: تعديل رزنامة إختبارات الفصل الثاني

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة الدراسية 2021/2020 في المراحل التعليمية الثلاث.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تعديل رزنامة إختبارات الفصل الثاني كما يلي:

مرحلة التعليم الإبتدائي:

الخامسة إبتدائي: إبتداء من 16 ماي 2021

الأولى والثانية والثالثة والرابعة إبتدائي: إبتداء من 23 ماي 2021

مرحلة المتوسط:

السنة الرابعة: ابتداء من 25 ماي 2021

الأولى والثانية والثالثة: ابتداء من 30 ماي 2021

مرحلة التعليم الثانوي:

الثالثة ثانوي: ابتداء من 23 ماي 2021

الأولى والثانية والثالثة ثانوي: ابتداء من 30 ماي 2021