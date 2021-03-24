وزارة التربية: تعديل رزنامة إختبارات الفصل الثاني

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة الدراسية 2021/2020 في المراحل التعليمية الثلاث.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم تعديل رزنامة إختبارات الفصل الثاني كما يلي:
مرحلة التعليم الإبتدائي:
الخامسة إبتدائي: إبتداء من 16 ماي 2021
الأولى والثانية والثالثة والرابعة إبتدائي: إبتداء من 23 ماي 2021
مرحلة المتوسط:
السنة الرابعة: ابتداء من 25 ماي 2021
الأولى والثانية والثالثة: ابتداء من 30 ماي 2021
مرحلة التعليم الثانوي:
الثالثة ثانوي: ابتداء من 23 ماي 2021
الأولى والثانية والثالثة ثانوي: ابتداء من 30 ماي 2021
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