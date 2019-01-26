وزارة التربية تعلن انطلاق فعاليات الجائزة المدرسية الوطنية “أقلام بلادي- أقبل 2019”

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الجائزة المدرسية الوطنية “أقلام بلادي-أقبل 2019″، للقراءة والكتابة الإبداعية.

وحسب بيان الوزارة، فقد حملت الطبعة الثانية للجائزة شعار، “مدرسة الجودة فضاء ملهم لقارئ جيد وكاتب مبدع”.

وتنطلق المرحلة الأولى من هذه الجائزة، على مستوى المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، أمسية يوم الثلاثاء 29 جانفي 2019.

وهذا لتلاميذ المراحل التعليمية الثلاث، في الكتابة الابداعية، حيث تكون المشاركة بصفة اختيارية، بالعربية، أو الامازيغية، أو الفرنسية، أو الانجليزية.

ويبدي التلميذ عن رغبته، بالمشاركة في الجائزة، عن طريق ملئ استمارة، تقدم له على مستوى المؤسسة التربوية.

وتكون للتلميذ المشارك الحرية، لاختيار من بين 5 مواضيع، مناسبة لمستواه التعليمي، مقترحة باللغات الاربعة، حتى تكون سندا لتفجير مخيلته.

ودعت الوزارة، رؤساء المؤسسات التربوية، القيام بتشجيع التلاميذ للمشاركة الواسعة، للسماح باكتشاف المواهب، في مجال الكتابة الابداعية، بالوسط التربوي.

كما طالبت الأولياء، المساهمة في تحسيس وتشجيع ابناءهم للمشاركة في هذه التظاهرة.