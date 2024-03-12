وزارة التربية تعلن عن تواريخ إجراء امتحانات “الباك” و”البيام”
بقلم عايدة.ع
كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عن تواريخ اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2023/2024.
وأعلمت الوزارة كافة المترشحين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. للسنة الدراسية 2023/2024 أن تواريخ إجرائهما تكون حسب الرزنامة الموضحة في الجدول أدناه:
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